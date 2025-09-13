サッカー明治安田J2リーグ、V・ファーレン長崎は13日、アウェーでRB大宮アルディージャと対戦。 前半19分に、キャプテン山口の2試合連続ゴールで先制。 30分に追いつかれますが、アディショナルタイムにエジガルのゴールで勝ち越します。 試合はその後スコアは動かず、2-1で勝利。 連勝を5に伸ばし、J1自動昇格圏内の2位に暫定で浮上しました。