◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子棒高跳び予選が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は、５メートル７５を跳び予選を１位通過し、１５日に行われる決勝に進出した。２０２０年に初めて世界記録を更新して以降、同種目を１人で引っ張り続け、これまで１３度更新している。かつて鳥人と言われたセルゲイ・ブブカ（ロシア）の１７回にも迫ってきた。今季もすでに３度塗り替え