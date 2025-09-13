◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節鹿島３―０湘南（１３日・メルスタ）暫定４位の鹿島は湘南を３―０で一蹴し、首位・京都に勝ち点で並ぶ２位に浮上した。０―０で迎えた後半に３ゴールを奪った。＊＊＊３発快勝に鬼木達監督は「前半は多少苦しい時間もあったが、後半は『修正と強気』というところで、ボールを持っていないときでもゴールを目指そう、と。狙っていた形で取れたし、自信になって、追加点にも繋がった」