「オリックス１−２ソフトバンク」（１３日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが終盤に」逆転勝ち。連敗を３で止め、優勝へのマジックナンバーを１３に減らした。０−１の九回、相手の抑え、マチャドを攻略。近藤、中村の連打から無死二、三塁の好機を作ると、牧原大の左犠飛で追いつき、けん制悪送球の間に勝ち越した。先発の上沢は７回２安打無失点。１０４球を投げ４四死球は与えたものの要所を締めた。０−０の八回に