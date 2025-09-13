１０日のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」には、堂本光一がゲスト出演した。事務所の後輩たちが光一の素顔を証言。舞台共演している佐藤勝利は「舞台中でも朝８時就寝！驚愕の体力オバケ」とリークした。ＭＣの岡村隆史は「勝利くんからですけど『普段からゲームが大好きで、舞台期間中もまったく寝ずに朝までやっているのに本番あれだけのカロリーを使うパフォーマンスができていることが信じられません』」とアンケ