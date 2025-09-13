◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）陸上男子１００メートル予選で、世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は、１０秒３７の予選７組７位で１４日の準決勝進出を逃した。レース直後は呆然とした表情でタイムを見つめた。「本当にもったいないことをした。ちゃんと前半からしっかり組み立てていかなきゃいけない部分で、そこで遅れを取ってしまったんで中盤、動きが長くなって後半失速してし