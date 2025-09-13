「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）日本勢がまさかの結果に終わった。２大会連続決勝進出していた前日本記録保持者のサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝が１０秒３７の７組７着で予選落ち。日本選手権優勝の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は、３組で走り、１０秒２８で組５着に終わり敗退が決まった。守祐陽（２１）＝大東大＝は、２組で走り、１０秒３７で組７着だった。いずれも１４日