過去に配信し反響があったものを再編成しています。ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが経験したママ友との関係を描いた漫画『ママ友の財布』第15話をごらんください。 早くお金を返してもらいたいのに、今日も財布を忘れたというクレ子さん。そのとき、遊んでいた子どもたちがのどが渇いたと騒ぎ出し、カモ田さんは家に帰ろうとしますが、クレ子さんは子どもがかわいそうだからとコンビニに誘いました。すると案