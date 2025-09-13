新日本プロレスは13日、後楽園ホールで「RoadtoDESTRUCTION」が行われた。メインはNEVER無差別級6人タッグ選手権が行われ、王者組のマスター・ワト、YOH、矢野通組に挑戦者組の田口隆祐、エル・デスペラード、棚橋弘至組が挑戦した。15日の登別大会で激突する矢野と棚橋が激しくやり合う。5分すぎにはエルボーや髪を引っ張るなど意地の張り合いに会場は盛り上がる。棚橋もスリングブレイドなどで反撃。21分31秒、ワトが