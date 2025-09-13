【MLB】ジャイアンツ5ー1ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）【映像】山本由伸にイライラ→打者がバットぶん投げ9月12日（日本時間9月13日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸に見逃し三振を喫した相手打者のリアクションが話題となっている。6回裏・ジャイアンツの攻撃。この回先頭のドリュー・ギルバートに対して山本は、初球、外角低めに