ヴァンドームブティックから、2025年秋の新作アクセサリーコレクション「Jardin-parisien ～秋の庭園で～」が登場♡パリの庭園の美しい風景や自然の光から着想を得たデザインで、ネックレス29,700円、ピアス/イヤリング18,700円、イヤーカフ23,100円、ブレスレット29,700円と揃います。白蝶貝とカラーストーンを組み合わせたダブレットストーンが瑞々しい輝きを放ちます。