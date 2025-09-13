お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、300万円を1年間、金利0.3％の定期預金に預けた場合の利息についてです。◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？Q：金利0.3％の定期預金に1年間、300万円を預けたら利息はいくら？ 「定期