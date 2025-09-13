資産価値の高まりそうなマンションといえば、首都圏の都心部が一番であるのはいうまでもありませんが、都心のマンションは価格が高くて簡単には手を出せないという人も多いのではないでしょうか。しかし、比較的価格水準の低い地方でも、価格上昇率の高いエリアがあります。本記事では住宅・不動産ジャーナリストの山下和之氏が、比較的価格が安いものの資産価値上昇が期待できそうなエリアを取り上げます。【画像】中古マンション