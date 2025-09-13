◆オリックス―ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが土壇場で試合をひっくり返した。0―1で迎えた9回。オリックスの守護神マチャドを相手に先頭の近藤健介が遊撃への内野安打で出塁。中村晃の右前打などで無死二、三塁とすると、牧原大成が左翼への犠飛を放って追い付いた。その後も栗原陵矢の右前打で1死一、三塁とすると、海野隆司の打席でマチャドの一塁へのけん制が悪送球に。代走で送られていた三塁