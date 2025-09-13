◆ウエスタン・リーグソフトバンク―くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が6試合ぶりにマルチ安打を放った。「2番指名打者」で先発出場。初回は無死二塁で左前先制打。3回は2死一、二塁で初球のフォークを右前に運ぶ適時打とした。5日のオリックス戦（タマスタ筑後）以来のマルチ安打。「まあよかった」としながらも「（イメージ通りには）全然なっていない」と答えた。2回には右脚