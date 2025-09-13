◆オリックス―ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの松本裕樹が16試合ぶりの失点を喫した。両チーム無得点の8回に2番手として登板。2者連続四球で無死一、二塁のピンチを招いた。送りバントを試みた頓宮裕真を三ゴロ併殺に仕留めたが、2死二塁から西野真弘に左翼線への先制適時二塁打を浴びた。登板前、防御率0点台のセットアッパーがまさかの失点を喫した。