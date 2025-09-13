◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）開幕して、オープニング種目として男子35キロ競歩が行われ、2022年オレゴン大会で銀、前回23年ブダペスト大会で銅メダルを獲得している元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝は18位。3大会連続のメダルはならずレース後には疲労困憊（こんぱい）で倒れ込むなどして容体が心配されていたが、自身のインスタグラムを更新。「通常に生活ができる程回復しており