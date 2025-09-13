９月13日に開催されるプレミアリーグ第４節で、ボーンマスと敵地で対戦するブライトンが、スターティングメンバーを発表。日本代表帰りの三笘薫がリーグ開幕から４試合連続で名を連ねた。昨季に日本人で初めてプレミアリーグで二桁得点を達成した三笘は、ここまでノーゴールではあるものの、前節のマンチェスター・シティ戦（２−１）で89分に決勝アシストをマーク。チームの今季初勝利に貢献した。今節では初ゴールを奪えるか