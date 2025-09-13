明治安田J2リーグ第29節は9月14日、全国各地で計6試合行われ、7位ジュビロ磐田はホームで8位FC今治と対戦、1-0で勝ちました。磐田は後半、FW渡邉りょうがゴールを挙げ、これが決勝点、引き分けを挟んでリーグ3連勝です。 【明治安田J2リーグ第29節＝ヤマハスタジアム(磐田):9,553人】 ジュビロ磐田(0-0、1-0)FC今治 ＜得点者＞ 【磐】渡邉りょう 【今】なし