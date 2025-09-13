明治安田J1リーグ第29節は9月13日、全国各地で計6試合行われ、13位清水エスパルスはアウェーで最下位アルビレックス新潟と対戦、FW高橋利樹の2試合連続ゴールで1-0で勝ちました。清水はリーグ戦5試合ぶりの勝利です。 【明治安田J1リーグ第29節＝デンカビッグスワンスタジアム:24,557人】 清水エスパルス1(1-0、0-0)0アルビレックス新潟 ＜得点者＞ 【清】高橋利樹 【潟】なし