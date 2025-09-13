陸上の世界選手権東京大会は１３日、男子１００メートルの予選が行われた。３大会ぶり４度目の出場となった桐生祥秀（日本生命）は１０秒２８の３組５着に終わり、準決勝進出を逃した。（デジタル編集部）スタートこそよかったものの、中盤からノア・ライルズ（米国）やアキーム・ブレイク（ジャマイカ）らが一気に加速していく。準決勝進出の目安となる３着以内から後れを取り、「（準決勝なども含め）もう１、２本走ろうと思