「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝は、７組９レーンで走り、１０秒３７で組７着に終わり、準決勝進出はならなかった。レース後は「もったいないことをした」と悔い。「ちゃんと前半から組み立てていかないといけない場面で遅れをとってしまったので、中盤動きが長くなって失速してしまった。それで後半失速してしまった