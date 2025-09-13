■東京2025世界陸上競技選手権大会（13日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子棒高跳の予選が行われ、A組に出場した世界記録保持者のA.デュプランティス（25、スウェーデン）が5m55と5m75を共に1回の跳躍でクリアし、危なげなく予選を通過した。6m29の世界記録を持つデュプランティスは、最初の5m40をパスし、5m55で初跳躍。1回目でバーからかなり余裕のある高さでクリアし、国立の観衆がどよ