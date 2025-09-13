３回横浜ＤｅＮＡ２死一、二塁、オースティンが先制の３ランを放つ＝神宮頼れる「４番」が、鮮やかな先制アーチでチームに追い風を吹かせた。０―０の三回２死一、二塁、オースティンがフルカウントで高めの直球を振り抜くと、高々と上がった打球は中堅後方のバックスクリーン脇に吸い込まれた。２年連続の２桁本塁打を達成した１０号目は今季自身初の３点本塁打となり、先発竹田を強力に援護した。続く３、４打席も安打を放