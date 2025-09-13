新日本プロレス１３日の後楽園ホール大会でＮＥＶＥＲ無差別級王者ボルチン・オレッグ（３２）が「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４３）とのＶ２戦（２８日、神戸）へ向け、気合を入れ直した。今夏のＧ１クライマックスでＨ．Ｏ．Ｔの介入攻撃に苦しめられたボルチンは、ファレと遺恨が勃発して神戸大会での防衛戦が決定。この日の大会では海野翔太、上村優也と組んで、ファレ＆ＥＶＩＬ＆ディック