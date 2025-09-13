新日本プロレス１３日の後楽園大会で、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（ユウト・アイス＝２８）とＯＳＫＡＲ（２７）の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」がＩＷＧＰタッグ王座（現王者はタイチ＆石井智宏）取りへ猛デモを敢行した。８月有明大会で海外武者修行から凱旋した２人は「バレットクラブ・ウォー・ドッグス」に加入。２８日神戸大会でのタッグ王座が決定している。この日の大会ではクラーク・コナーズとのトリオでタイチ＆