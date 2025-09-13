女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２８）とＳＴＲＯＮＧ女子王者・ＡＺＭ（２３）が、２冠戦（２７日、東京・後楽園ホール）に向け火花を散らしている。６日の横浜大会でＶ５を果たした上谷にＡＺＭが挑戦を表明。ＳＴＲＯＮＧ女子王座との２冠戦なら応じるとしＡＺＭも承諾。ワールドとＳＴＲＯＮＧ女子のダブルタイトルマッチが決定した。１３日の新潟大会では２人の前哨戦が組まれ、上谷は同じ極悪軍