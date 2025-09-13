◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽決勝日本―米国（１４日・沖縄セルラースタジアム那覇）日本代表の小倉全由監督は１３日、台湾との試合後に取材に応じ、１４日に迎える米国との決勝戦の先発マウンドを２年生左腕の末吉良丞（沖縄尚学）に託すことを明言した。夏の甲子園優勝を果たした末吉は、今大会唯一の２年生メンバー。初登板となった１次ラウンドの韓国戦では、４回４安