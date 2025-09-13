◆パ・リーグオリックス１―２ソフトバンク（１３日・京セラドーム大阪）オリックスが逆転負けし、首位・ソフトバンクに６連敗を喫した。１―０の９回、４番手でマウンドに上がった守護神・マチャドが誤算だった。無死から近藤、中村に連打を浴びるなど二、三塁のピンチを招くと、続く牧原大に同点の左犠飛を献上。その後、１死一、三塁からは一塁へのけん制が悪送球となり、まさかのミスで決勝点を与えた。打線は両軍無得点