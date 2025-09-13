モデルで女優の谷まりあ（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。中学時代からの友人の人気アナウンサーとのショットを投稿した。谷は「少し前になってしまいましたが、夏生まれの2人でお祝いし合いました」と日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーと一緒に誕生日を祝う2ショットを投稿した。2人の関係について「中学生の頃の私たちには想像してなかったことがたくさん起きてなんだか2人で笑っちゃいます」とし「中学から中