◇パ・リーグオリックス1―2ソフトバンク（2025年9月13日京セラD）ソフトバンク戦の連敗ストップが見えたと思ったのも一瞬だった。0―0の8回に西野の先制打で均衡を破るも、9回から登板したマチャドが大乱調。近藤、中村晃に連打された無死一、三塁から牧原大に左犠飛を浴びて同点に。さらに栗原の右前打で1死一、三塁となり、続く海野への初球を前に投げた一塁けん制が悪送球となり、やらずもがなの勝ち越し点を献上し