日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１３日、今月６日の札幌競馬のレースに出走予定だった馬が実際は同じ厩舎（きゅうしゃ）の別の馬と判明し、競走から除外していたと発表した。ＪＲＡは確認ミスを認め、陳謝した。発表によると、この２頭は今年８月９日、外部の牧場から同じ馬運車で札幌競馬場の厩舎に入った。ＪＲＡの担当者は、リストの通りに馬が馬房にいると思い込んでいたが、実際には何らかの原因で違う馬が入っていた。レース