【J2第29節】(NACK)大宮 1-2(前半1-2)長崎<得点者>[大]豊川雄太(30分)[長]山口蛍(19分)、エジガル・ジュニオ(45分+3)<警告>[大]茂木力也(72分)、オリオラ・サンデー(85分)[長]エメルソン(47分)、後藤雅明(75分)観衆:12,368人主審:上村篤史└「元気そうで良かった」「号泣案件」病気治療中の長崎MF名倉巧が試合に来場! 久々にチームメイトと再会