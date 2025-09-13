【J1第29節】(JFEス)岡山 0-1(前半0-0)名古屋<得点者>[名]佐藤瑶大(61分)<警告>[岡]神谷優太(21分)、佐藤龍之介(90分+13)[名]森壮一朗(32分)、中山克広(79分)観衆:14,735人主審:高崎航地└名古屋がDF佐藤瑶大のヘディング弾で7試合ぶり白星! 岡山は終了間際の同点ゴールが幻に