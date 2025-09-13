[9.13 J1第29節 新潟 0-1 清水 デンカS]J1リーグは13日、各地で第29節を開催した。降格圏から8ポイント差の清水エスパルスは最下位のアルビレックス新潟と対戦し、1-0で勝利した。敗れた新潟はリーグ戦直近10試合が1分9敗となった。清水は前半9分、MF乾貴士のパスからDF住吉ジェラニレショーンがクロスを上げ、ニアサイドに走り込んだFW高橋利樹がシュートを放ったがGK田代琉我に阻まれた。対する新潟は同12分、敵陣でのボール