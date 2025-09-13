【J1第29節】(デンカS)新潟 0-1(前半0-1)清水<得点者>[清]高橋利樹(16分)<警告>[新]小原基樹(39分)、堀米悠斗(83分)[清]山原怜音(31分)、高橋利樹(40分)、弓場将輝(44分)主審:岡部拓人└最下位・新潟が清水に完封負け…1点遠くリーグ10試合未勝利に