【J2第29節】(ヤマハ)磐田 1-0(前半0-0)今治<得点者>[磐]渡邉りょう(58分)<警告>[磐]江崎巧朗(69分)、三浦龍輝(73分)[今]大森理生(83分)、梅木怜(86分)観衆:9,553人主審:傅明