【J1第29節】(メルスタ)鹿島 3-0(前半0-0)湘南<得点者>[鹿]チャヴリッチ(48分)、濃野公人(55分)、レオ・セアラ(68分)<警告>[湘]ゼ・ヒカルド(7分)、鈴木章斗(56分)、小野瀬康介(86分)観衆:23,121人主審:池内明彦├鹿島が首位と同勝ち点の2位に浮上!! 降格圏・湘南を後半3発粉砕└昨季ルーキー9発の鹿島DF濃野公人、待望の今季初弾に声詰まらせ「報われた」