[9.13 J1第29節 鹿島 3-0 湘南 メルスタ]J1リーグは13日、第29節を各地で行い、後半だけで3ゴールを決めた鹿島アントラーズが湘南ベルマーレを3-0で破った。今節は首位の京都など上位勢が揃って勝ち点を落としたため、鹿島は首位と勝ち点で並んで2位に浮上。一方の湘南は13試合勝ちなしで、降格圏の18位にとどまった。国際Aマッチウィーク明け最初のJ1リーグ戦。ホームの鹿島は韓国代表のDFキム・テヒョンがアメリカで終えた日