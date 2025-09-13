[9.13 J1第29節 横浜FM 0-3 川崎F 日産ス]J1リーグは13日に第29節を行った。横浜F・マリノスと川崎フロンターレの“神奈川ダービー”は、川崎Fが3-0でリーグ戦3連勝。前半4分にMF伊藤達哉が公式戦6試合連続ゴールを挙げ、後半17分にはFWエリソンがPKで追加点を決める。後半アディショナルタイムにはFW宮城天がダメを押した。17位・横浜FMはルヴァン杯敗退によりリーグ戦に再集中。残り10試合の初戦でDF角田涼太朗が怪我から復