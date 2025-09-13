[9.13 J1第29節 G大阪 1-0 浦和 パナスタ]J1リーグ戦は13日、第29節を各地で行い、ガンバ大阪が浦和レッズに1-0で勝利した。今夏加入のMF安部柊斗が後半40分に豪快なミドルシュートを決め、加入後初ゴールとなるスーパーゴールで決勝点。これで3連勝となった。一方の浦和は勝てば首位との勝ち点差を5に縮め、優勝戦線に食らいつくチャンスだったが、厳しい黒星となった。国際Aマッチウィーク明け最初のJ1リーグ戦。中断期間に