【J1第29節】(ベススタ)福岡 2-4(前半1-0)C大阪<得点者>[福]見木友哉(41分)、ウェリントン(90分+8)[C]柴山昌也2(54分、64分)、ラファエル・ハットン2(77分、89分)<警告>[福]ウェリントン(90分+4)観衆:9,643人主審:山下良美└アンドラーデ爆走のC大阪、雷雨中断経て4発逆転勝利!! 福岡は2連敗で4戦未勝利