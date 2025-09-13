【J1第29節】(パナスタ)G大阪 1-0(前半0-0)浦和<得点者>[G]安部柊斗(85分)<警告>[G]初瀬亮(55分)[浦]サミュエル・グスタフソン(65分)、イサーク・キーセ・テリン(86分)、長沼洋一(90分+4)主審:Ali Mohamed Ahmed└「めちゃくちゃカッコいい」「デザイン良すぎる」G大阪が浦和戦の入場時に着用するシャツを発表