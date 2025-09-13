【J3第27節】(長野U)長野 1-1(前半1-1)鳥取<得点者>[長]長谷川雄志(3分)[鳥]富樫佑太(35分)<警告>[長]藤森亮志(25分)[鳥]大嶋春樹(47分)観衆:3,121人主審:植松健太朗