水戸ホーリーホックの20歳FW齋藤俊輔が13日、敵地で行われたJ2第29節・ベガルタ仙台戦(△1-1)で見事なゴールを決め、ファンの反響を呼んでいる。スタメン出場した齋藤は0-0の前半17分、ペナルティエリア左脇でFW渡邉新太のパスを受け、3人に囲まれた状況から力強いドリブルでボックス内へ。そのまま右足の強烈なシュートをゴール右隅に叩き込み、今季7得点目を挙げた。このシーンの動画をJリーグ公式X(旧ツイッター/@J_Leagu