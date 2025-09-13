◇明治安田J1リーグ第29節横浜M0―3川崎F（2025年9月13日日産スタジアム）横浜Mはホームで行われた川崎Fとの神奈川ダービーに0―3で敗れた。開始4分に自陣でのパスミスから相手MF伊藤に先制弾を許す苦しい展開。後半11分には右CKから速攻を浴び、DF鈴木が相手MF山本をペナルティーエリア内で倒して一発退場。相手FWエリソンにPKを決められ、10人で2点を追う展開となった。後半39分には途中出場のFW宮市が空中戦で競り