陸上世界選手権東京大会の男子35キロ競歩でアクシデントに見舞われた元世界記録保持者の川野将虎（26＝旭化成）が13日、自身のインスタグラムを更新し、「通常に生活ができる程回復しております」と回復を報告した。川野はスタートから先頭集団でレースを進めたが、トップに立った27キロ過ぎに立ち止まって嘔吐（おうと）し、30キロ付近で首位から陥落。それでも力を振り絞って2時間37分15秒の18位でゴールした。ゴール後は崩