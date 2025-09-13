奈良市議選に無所属で出馬し、初当選を果たしたへずまりゅう氏（34）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。前日の市議会で市長に対し怒鳴り質問を繰り広げた問題を受け、現状を報告した。へずまりゅう氏は12日、定例会の一般質問で「市長ー！あなたね、どのツラを下げて市長をやっているんですか。16年も市長をやって市民の思いも届かなくなったのか」と怒鳴り質問。この所業が問題視され16日に幹事長会が開かれ対応が協議