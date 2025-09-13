◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節横浜ＦＭ０―３川崎（１３日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで川崎に０―３で敗れた。前半４分にボールを持ち運んだＤＦ角田のパスミスからＤＦラインの裏を突かれ、川崎のＦＷ伊藤にドリブル突破を許し、公式戦６試合連続得点となる鮮やかな左足シュートを決められて先制された。さらに後半１２分には、セットプレーの流れからＭＦ喜田がボールを失い、ロングカウンターを受ける。川崎