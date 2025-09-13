◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子１００メートル予選で、初出場の守祐陽（大東大）は１０秒３７の２組７着、元日本記録保持者の桐生祥秀は１０秒２８の３組５着、２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は１０秒３７に終わり、日本勢が全員予選敗退という衝撃の結果となった。予選での日本勢全滅は２０１５年北京世界陸上以来、１０年ぶりとなった。